江啟臣見葛來儀　談台美關係不忘推銷太陽餅

江啟臣與葛來儀握手。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月18日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣於18日下午會見“德國馬歇爾基金會（GMF）台美政策計劃訪團（TUPP）”，訪團由葛來儀（Bonnie Glaser）率領，共14位外賓來訪。江啟臣全程以流利英文致詞，並強調此次交流將聚焦台美關係與全球局勢的發展。此外，他還特別準備台中特產太陽餅與咖啡，向貴賓推廣台中的特產，展現熱情好客同時推銷自己選區。



“立法院副院長”江啟臣18日下午會見“德國馬歇爾基金會（GMF）台美政策計劃訪團（TUPP）”，訪問團由德國馬歇爾基金會印太計劃主任葛來儀(Bonnie Glaser)帶隊，共計14位外賓前來“立法院”。“立法院”方除了江啟臣之外，還有中國國黨籍“立委”林倩綺和民主進步黨籍“立委”范雲一同出席。



在致詞時，江啟臣全程以英文發言，並幽默地表示，因為過去與葛來儀的交流經驗，深知對方常有許多問題，因此直接用英文溝通，以節省翻譯時間，展現自信與流暢的語言能力。



江啟臣在致詞時強調，這次會面正值台灣“立法院”新會期開議之際，並適逢國際政經局勢變化，包括美國政治環境的改變，以及歐洲與全球局勢的發展。他指出，台灣與美國及歐洲的關係正處於關鍵時刻，雙方應該共同思考如何在新的全球政治經濟格局中合作。他認為，此次訪團的交流將有助於各方交換意見，並激盪出未來發展的新思維。



除了嚴肅的政策議題，江啟臣也不忘展現台灣的人情味。他特別準備了來自台中的太陽餅與咖啡，向訪團介紹這些台中特產。他風趣地表示，冬天在美國較難見到陽光，因此希望這款“陽光”美食能帶給來訪貴賓溫暖的感受。此外，他還特別提醒訪客們不要錯過台灣的夜市，而葛來儀也回應說今天晚上一行人就是安排去逛夜市，江啟臣也笑著回說他要確定各位貴賓不會錯過在台灣非常重要的事情。



在致詞的最後，江啟臣表示，這是他第二次接待該訪團，每次會面都讓他感到十分有趣、振奮且充滿啟發，因為訪團成員總是提出許多富有深度與挑戰的問題。對此，葛來儀幽默地回應：“這正是我的名聲所在。”在一片笑聲中，雙方的交流氣氛顯得非常融洽。