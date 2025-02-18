葛來儀率團拜會“立院”　也將參訪台積電

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀與江啟臣（右)。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月18日電（記者 俞敦平）“德國馬歇爾基金會（GMF）台美政策計劃訪團（TUPP）”18日下午拜會“立法院副院長”江啟臣，訪團由GMF印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）率領，共有14位來自歐美的年輕專業人士。葛來儀在致詞時強調，該計劃希望促進跨大西洋對台灣的關注，並讓成員將台灣議題納入各自的專業領域。她也表示，訪團行程涵蓋台南歷史探訪與科技產業參訪，成員對台灣的開放社會與民主制度印象深刻，期待未來能進一步深化台美歐政策合作。



“立法院副院長”江啟臣今日下午接見“德國馬歇爾基金會（GMF）台美政策計劃訪團（TUPP）”，訪問團由德國馬歇爾基金會印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）帶隊，共計14位外賓前來“立法院”。“立法院”方除了江啟臣之外，還有中國國黨籍“立委”林倩綺和民主進步黨籍“立委”范雲一同出席。



葛來儀在致詞時表示，這次的訪團共計有14名來自歐美的年輕專業人士，涵蓋健康、印太安全、網路安全及民主發展等領域。TUPP計劃的核心目標是將台灣納入國際政策討論，特別是在印太安全、數位治理及民主價值等議題上，讓歐美專業人士更深入瞭解台灣的現況與貢獻。她指出，台灣在國際社會經常面臨孤立，而該計劃希望透過跨大西洋的網絡連結，讓更多人關注台灣的戰略重要性。



葛來儀進一步說明，此次訪台的行程包括拜會台南市“立委”王定宇，探討台灣的歷史脈絡，並將前往台積電等科技公司參訪，以瞭解台灣在全球供應鏈中的關鍵角色。此外，訪團成員還計劃參觀新竹的產業設施，期望透過這些交流，更完整地理解台灣在區域內的影響力。



葛來儀強調，這次來訪的成員多數是首次踏上台灣，但短短幾天內已深受台灣的文化、社會氛圍與民主價值所吸引。她表示，希望透過這次訪問，進一步深化台美歐政策合作，並強化台灣在全球政策網絡中的能見度。



最後葛來儀表示，訪團成員期待未來能與台灣在各領域建立更緊密的合作關係，推動共同關注的政策議題。