林夏如：特朗普想得諾貝爾和平獎　台灣關鍵

亞太堅韌研究基金會董事長林夏如。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月18日電（記者 鄭羿菲）對於美國總統特朗普重返執政，亞太堅韌研究基金會董事長林夏如18日表示，在美國大選2天後，包括她與120多位布魯金斯研究院的學者聚集討論，只有一件事大家有共識，就是特朗普積極地想在未來4年得到諾貝爾和平獎，這對台灣是無限的危機，也是無限的機會。若台灣內部仍無法團結、“國會”朝野對立的問題不解決，那一切就都晚了。



亞堅會背後有台積電、聯發科、富邦、宏碁等企業大咖支持。董事成員包括富邦集團董事長蔡明忠夫人、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、宏碁創辦人施振榮、台積電法務長方淑華、聯發科法務長宿文堂等。



台灣工商協進會18日下午舉辦第354場工商講座，邀請中華經濟研究院主任劉大年，台灣區電機電子工業同業公會理事長、英業達董事李詩欽分別以“從台灣看特朗普的經貿政策”、“產業因應策略”為題演講，並由工商協進會顧問梁國新，工商協進會顧問、高雄中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁，亞太堅韌研究基金會董事長林夏如進行專家與談。



林夏如表示，特朗普在前幾天就讓歐洲國家知道，歐洲不會在俄烏戰爭停火談判中有一席之地，特朗普直接與俄羅斯“總統”普京通話，可以想像對台灣人來說是多麽的可怕，所有關於台灣的事情，不一定會有台灣發言的機會。



林夏如說，在美國大選結束的2天後，有120多位布魯金斯研究院學者聚集討論，大家都有共識的唯有一件事，就是特朗普積極地想在未來4年得到諾貝爾獎，這代表台灣可能是在特朗普腦袋中，獲得諾貝爾和平獎的最重要關鍵，這也代表對台灣來說，是無限的危機與無限的機會。



林夏如指出，從烏克蘭的事情來看，法國總統馬克宏跳出來邀請部分歐洲國家17日在巴黎會晤，團結歐洲國家回應美國逕自與俄羅斯推進戰爭和談。而台灣面臨的嚴峻情況，若無法團結起來，怎麼有足夠力量去告訴特朗普民主的價值、晶片的重要性？“國會”的朝野對立問題若不能解決，一切就都晚了。