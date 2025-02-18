潘思亮：台灣半導體產業赴美說不定是好事

工商協進會常務理事、晶華酒店董事長潘思亮（右）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月18日電（記者 鄭羿菲）針對美國總統特朗普的關稅政策，工商協進會常務理事、晶華酒店董事長潘思亮18日表示，關稅政策對台影響，會比要求台灣赴美設廠的影響要小，關稅對資通訊產品影響不大，但對台灣的農產品可能影響較大。AI仍然是美國經濟的最主要動力，因此台美互相依賴性會越來越高，雙邊貿易短期內一定會增加。



潘思亮1965年生，美國哥倫比亞大學企業管理碩士，曾任職於第一波士頓投資銀行。父親潘孝銳從事拆船工業起家，有“高雄拆船大王”之稱，其後全面取得晶華酒店經營權。



至於特朗普已數度點名台灣搶走晶片生意，潘思亮說，台灣半導體產業赴美設廠目前以高附加價值、高利潤、非常尖端科技產品為優先，但與其台灣被趕鴨子上架，不如趁此機會把美國市場吃下來，說不定也是一件好事，只是不要全部都去。



台灣工商協進會18日下午舉辦第354場工商講座，邀請中華經濟研究院主任劉大年，台灣區電機電子工業同業公會理事長、英業達董事李詩欽分別以“從台灣看特朗普的經貿政策”、“產業因應策略”為題演講，並由工商協進會顧問梁國新，工商協進會顧問、高雄中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁，亞太堅韌研究基金會董事長林夏如進行專家與談。



潘思亮表示，特朗普關稅政策對台灣的影響，會比要求台灣去美國投資設廠的影響要小，台灣對美國的關稅是5%，而美國對台灣的關稅是3%，在農產品上可能所謂的“對等關稅”的影響比較大，而資通訊產品在各方面都是零關稅的，因此對資通訊產業比較沒有影響。

