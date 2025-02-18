陳智菡：柯文哲今才知父病逝3/10告別式

陳智菡今日在新竹受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月18日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日早上8時40分病逝於新竹台大醫院分院，享壽94歲。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡今日傍晚到新竹柯爸靈堂致意，她在離去前受訪表示，柯文哲直到今天才知道柯爸昨日病逝的消息，柯爸將在3月10日舉辦告別式，會向台北地方法院爭取讓柯當天回來盡兒子最後的孝道。



陳智菡指出，現在是柯家非常沉重且艱苦的時刻，黨中央這個時候也會提供一切協助，希望能夠讓柯家有比較好的空間，有更多時間可以陪伴柯媽，好好地送走柯爸。至於柯爸的治喪事宜，經過家族的溝通，目前確定會在3月10日周一的時候舉辦告別式，符合柯家人非常低調的風格，他們也不希望驚動太多人，希望一切從簡、莊嚴肅穆地辦完柯爸的告別式。



陳智菡強調，據她了解，柯P是在今天才知道柯爸已經過世的消息，對柯P來說這一刻真的是非常煎熬跟艱難的，黨中央會盡一切的努力，不管是家屬的意願也好，或是柯文哲的想法也好，都希望柯P能夠在告別式這一天回來，盡最後的孝道。



涉圖利等案被羈押在台北看守所的柯文哲16日凌晨曾獲准戒護探視病危的老父，到新竹台大醫院分院見了父親最後一面。柯爸17日過世後，柯文哲尚未現身。台北看守所表示，柯文哲奔喪，可依法提出申請返家探視，原則上以一次為限，不能指定日期。