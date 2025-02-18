民進黨邀綠委討論罷免　正在被罷的都缺席

民進黨發言人韓瑩轉述。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月18日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”目前有17位遭到罷免，黨中央下午通知被罷免綠委與會，討論需要協助事項，但遭到罷免的綠委都沒有出席，僅派出助理與會，會議時間大約一個半小時。根據發言人韓瑩轉述，會議由秘書長林右昌主持，最後結論強調“一席都不能掉、一個都不能少”。



民進黨共51席“立委”，區域“立委”38席，目前17席遭到第一階段罷免送件。



目前完成第一階段罷免門檻送件的民進黨“立委”有吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘、陳俊宇、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、王美惠、林俊憲、王定宇、許智傑、黃捷、伍麗華、陳瑩。



遭到罷免綠委私下抱怨黨中央協助太少，林右昌邀集遭到罷免的綠委舉行會議討論，但綠委都沒有出席，僅派助理代表，會議開始就先由各綠委代表助理說明選區狀況，大多是抱怨沒有看到連署站，但連署書就達到第一階段送件門檻。



根據了解，有助理抱怨，就算黨中央成立律師團，能給的幫助還是有限；也有助理抱怨，今天會議僅是流於形式。



韓瑩在會後轉述，各地的“立委”最多反映的是“有幽靈連署”的狀況，首先是在大部分的縣市，其實都沒有看到有設連署站，少數有設連署站的縣市，連署站只擺了一、兩天，甚至工作人員是比參與連署的人員還要多，卻在最後關頭是送出了幾千份的連署，可以看到是有抄名冊的行為，新北市“立委”李坤城、蘇巧慧都有收到具體的事證。

