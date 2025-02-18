陳智菡：柯文哲兒子非長孫　人一直在台灣

陳智菡今日在新竹受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月18日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日早上8時40分病逝於新竹台大醫院分院，享壽94歲，將於3月10日舉行告別式。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡今日傍晚到新竹柯爸靈堂致意，她在離去前受訪表示，柯文哲的兒子柯傅堯並非長孫，且人一直都在台灣，柯爸病逝的時候人也在台灣，因此她想代替柯妻陳佩琪向外界澄清。



柯承發生有二子一女，柯文哲是長子，弟弟柯宇謙，妹妹柯美蘭。柯傅堯是柯文哲的長子，但陳智菡稱，柯家還有比柯傅堯年長的孫子輩（柯弟的小孩），所以柯傅堯並不是長孫。



有台灣媒體昨日報導，柯爸過世《長子、長孫“都不在” 由柯文哲弟“捧牌位”移靈會館》，影射柯文哲兒子也滯留海外未歸。



陳智菡指出，昨天在很多消息沒有被證實的狀況之下，有這樣的新聞，且新聞標題並不是非常友善，會讓外界誤以為柯家是否不夠孝順，因此怕被媒體引導風向，才會在臉書作出澄清。她要代表柯妻陳佩琪向外界澄清的是，柯文哲的兒子柯傅堯其實一直都在台灣，在柯爸生病這段時間也有經常到醫院探望。



至於所謂的“長孫”和“捧斗”這件事情，陳智菡表示，柯傅堯並不是長孫，他一直都在海外與台灣間來來去去，但柯爸病逝的時候，柯傅堯當然人在台灣。至於未來有關柯爸的喪葬儀式要怎麼走？都應該要尊重柯家的決定與意願，她相信所有善良的台灣民眾都會尊重喪家，給予喪家一定的空間。



涉圖利等案被羈押在台北看守所的柯文哲16日凌晨曾獲准戒護探視病危的老父，到新竹台大醫院分院見了父親最後一面。柯爸17日過世後，柯文哲尚未現身。台北看守所表示，柯文哲奔喪，可依法提出申請返家探視，原則上以一次為限，不能指定日期。