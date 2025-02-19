李仁耀：台積電可重新布局　台產二代晶片

高雄科技大學國際企業系教授李仁耀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月19日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普多次指“台灣搶走美國晶片生意”，台積電先進製程有赴美壓力。高雄科技大學國際企業系教授李仁耀接受中評社訪問指出，晶片受到“國防”安全因素沒有自由貿易，設備技術也掌握在美國手上。赴美投資不能用“技術管制”思維看待，而是關注客戶服務、強調台美合作，台灣要思考重新定位，或許未來最新製程在美生產，台灣生產第二代晶片為主。



李仁耀，1972年生，基隆人，中正大學國際經濟學博士。現職為高雄科技大學國際企業系教授、高科大全球運籌發展中心主任，專長領域：產業組織、經濟政策、國際貿易、大陸經濟。



外界擔憂台積電移美台灣會失去“矽盾”？李仁耀表示，產業發展都先從穩定出口，再做國際投資，保持供應鏈做客戶服務，很多企業都是如此，不會說固守在一個“國家”。台積電是很國際化的公司，國際持股非常高，所以思維不只是留在台灣而已，而是在全球服務客戶。台積電事實上與其他電腦產業相比，算比較晚去做國際投資，因為宏碁、華碩很早就開始進行國際投資。



李仁耀表示，台積電以前技術都鎖在台灣，只是目前看起來該作法是成功的。當然台積電根留台灣有其重要性，必須持續研發保持競爭力，也許主要製程在台灣做，但不一定要最新的製成，也許以第二代晶片為主，之後要重新尋找定位。因此進行國際生產基地布局就是未來發展趨勢，所以說到美國去設廠有沒有關係？他認為沒有關係，主要在這過程中強調台美合作。



近日市場盛傳特朗普要求台積電入股英特爾來壯大“美國製造”。李仁耀表示，台積電未來到底會不會被美國課稅可做觀察，但晶片其實只是一個“中間財”，蘋果手機是“最終財”，以台積電來講當然有可能會受到課徵關稅影響。以目前外界對台積電討論趨勢，美國可能希望台積電擴大在美國投資，有沒有可能台積電與英特爾成立晶片公司在美國，確保美國晶片生產能力，這並不是不好的作法。

