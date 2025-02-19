王炳忠語中評：特朗普正進行拋售台灣起手式

前新黨發言人王炳忠接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月19日電（記者 張嘉文）美國國務院官網修改“美台關係現況”欄目中的文字，將“不支持台獨”刪除，同時另加入“期待兩岸分歧能以和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式化解”。新黨前發言人王炳忠向中評社表示，特朗普這些動作，明眼人一看就知道是準備和中國大陸談判，拋售台灣的起手式，也就是台灣已上了中美談判的“菜單”。



王炳忠說，這完全暴露特朗普懶得長線投資“台灣牌”，只想趕緊讓“台灣牌”兌現，把台灣榨乾後，譬如將台積電大幅度移往美國設廠後，便可拋售了。綠營和親綠媒體竟然對此解釋成特朗普不但不會“棄台”，而且還加碼支持民進黨對抗中國大陸，不是自欺欺人就是愚蠢至極的想法。



王炳忠，出生於台南佳里，成長於台北萬華，政治大學外交學系法學碩士，歷任新黨青年委員會召集人兼新聞聯絡人、全台委員會委員兼發言人、抗獨史陣線召集人、新中華兒女學會理事長、《建中青年》社長等。



王炳忠接受中評社訪問時表示，特朗普玩的手法很簡單，就是選擇毫無成本，只需動動嘴皮、敲敲鍵盤就能哄抬價碼的方式來將“台灣牌”做大。何況，刪除所謂官網裡“不支持台獨”的文字，過去拜登政府也做過，但過沒多久，該段文字又重新上架了。

