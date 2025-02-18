罷免門檻提高　賴清德公布選罷法修正條文

賴清德今天公布選罷法修正條文，加嚴新法上路，提高 罷免公職門檻。（取自總統府網站） 中評社台北2月18日電（記者 黃筱筠）《公職人員選舉罷免法》日前修法提高罷免門檻，“行政院”提出覆議，遭到藍白陣營否決後，賴清德今天依法公布選罷法修正後條文。



修正後的條文上路後，未來罷免連署必須附上身分證影本，增加連署難度。



中國國民黨、台灣民眾黨“立委”挾人數優勢聯手通過《公職人員選舉罷免法》修正案，提高罷免門檻，“行政院”提覆議反制，“立法院”11日表決再度挾人數優勢否決覆議案。依“憲法”，“總統”在收到“立法院”覆議案咨文後，須在10天內完成公布。



“立法院”去年12月20日修正通過選罷法部分條文，條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本。“立法院”在1月24日，也就是春節假期前最後一個上班日下午4時47分許，將修法條文送至“行政院”，“行政院”認為修法窒礙難行，“行政院長”卓榮泰當天緊急加開臨時“行政院會”，通過覆議案。



“行政院”對選罷法修法條文覆議理由包含，“變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權”、“大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔”及“直接適用本屆“立法委員”，違反“國民主權”原則、利益迴避原則及公平正義之維護”等窒礙難行之處，因此依“憲法”增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議案。



“立法院”在2月11日進行覆議案投票，有60位“立委”“贊成維持本院原決議，即反對覆議案”，“反對維持本院原決議，即贊成覆議案”為51票，因此覆議案遭否決，闖關失敗。