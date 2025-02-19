郭育仁析特朗普2.0國際情勢　四大預測

工商協進會顧問、高雄中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）工商協進會顧問、高雄中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁18日出席講座表示，2025年不要再幻想過去的國際秩序會繼續沿用，美國總統特朗普會用無比的意志力貫徹其政策意志，2025年的國際局勢，第一、俄烏戰爭停火協議一定會在今年上半年完成。第二、美歐關係會極度惡化。第三、美俄關係會大幅緩和。第四、中東戰爭在今年上半年會結束，下半年中美進入全面對抗，而日本、韓國內政也一定會非常混亂。



台灣工商協進會18日下午舉辦第354場工商講座。郭育仁受邀發表演講。



郭育仁表示，對特朗普執政來講，2026年的6月2日是期中選舉，因此特朗普推動的所有事一定會非常急，且會以非常強大的意志貫徹要做的事，而從二次大戰至今的國際慣例、致序、規則、組織都在傷害美國的國家利益，因此特朗普上台後便退出WHO、聯合國人權委員會等國際組織。



郭育仁說，今年下半年美日關係、美韓關係會相當困難，且面臨的困境非常相似，日本的問題會遠遠大於韓國。日本3月國會開始審議今年中央政府總預算，日本首相石破茂必須做出一定讓步才會過，而現在石破內閣至少有2位大臣級的官員還有未爆彈，可能下個月就爆開，這對石破茂少數執政來說，更加雪上加霜。再加上7月份參議院改選，雖不會影響石破內閣，但黨內一定會爭吵要石破茂下台。



郭育仁指出，2023年日本對美貿易逆差高達900多億美元，其中日本汽車輸出美國市場，更是特朗普在競選期間長期詬病的，特朗普當選後也表明“以後在美國所有銷售的汽車都必須美國製造”，雖然日本對美關稅沒有那麼高，但特朗普2．0不只是注重貿易赤字總額，也注重貿易結構的問題。再加上日本負擔駐日美軍費用每年高達14億美元，但特朗普要求翻倍到25億美元以上。

