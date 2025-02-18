總預算協商破裂　韓國瑜動怒嗆柯建銘

“立法院長”韓國瑜與民進黨團總召柯建銘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午針對今年度三讀後的總預算召集朝野協商，過程中韓國瑜一度對民進黨團總召柯建銘動怒，最後協商破局，“立法院”預計明日會將總預算審查結果送至“行政院”。韓國瑜呼籲“政院”，不要輕易提出覆議。



韓國瑜最後宣告，今天的協商三黨顯然無法達成共識，非常遺憾，“立法院”是“憲法”最高民意機關，代表人民行使相關職權，今年度總預算已三讀通過並作出最終決議，基於對民意尊重，請“行政院”尊重“立法院”決議，不宜輕易提出覆議增加朝野紛爭，但仍尊重“行政院”決定。



今年度總預算案在歲出部分編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元，是史上新高。在野聯手刪減2075億元，約佔6.64%，最後通過的金額約為2.9兆元，仍是史上新高。



賴清德10日召集五院院長入府進行院際協商，會後韓國瑜向媒體說明，會議上各院關切總預算審查情形，並盼預算審查不要影響正常政務，他本於職權召集朝野黨團進行協商。今日並傳出“行政院長”卓榮泰曾去拜託前“立法院長”王金平，請韓國瑜主持朝 野協商。



韓國瑜今日召集朝野協商，出席成員包括國民黨團書記長王鴻薇以及副書記長陳玉珍、張智倫；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜；台灣民眾黨主席兼黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿。



行政部門代表則有“行政院秘書長”龔明鑫、主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲列席。

