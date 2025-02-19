中評關注：賴清德最終會公開力挺罷免？

韓國瑜邀集朝野協商總預算，但卻又像是被民進黨吃豆腐一樣，最後協商破局。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月19日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘一連兩次專訪都提到，賴清德會壓軸出場挺大罷免，甚至點出就是下下週會舉行記者會，親自登場。雖然府方否認，認為沒有討論賴清德出場的議題。但從現在的趨勢發展，賴清德最終應會公開力挺大罷免，僅是早晚而已。



民進黨秘書長林右昌昨天邀集被罷免第一階段送件的綠委商討對策，但17位綠委全部缺席，僅派助理出席，完全不給林右昌面子。甚至有資深助理認為，黨中央找他們來開會流於形式，能解決什麼問題。綠營對於黨中央態度低調頗有為詞，認為黨沒有盡力幫忙。被罷免送件的綠委許智傑直接建議，部會和地方地方首長及不分區“立委”全台跑透透拉抬等，但在賴清德沒有上火線力挺罷免之際，黨中央目前只能透過律師團幫忙協助法律問題。



賴清德針對提高門檻的《公職人員選舉罷免法》修法，選在昨天公布，並沒有拖延到法定公布10日的最後一天，就是希望綠委與綠營議員不要再被罷免。因目前被送罷免案進“中選會”的區域藍委有35人，已接近總數41席，而被送案的綠委只有17人，民進黨區域“立委”有38席，綠團動作快，佔優勢。



選罷修法提高門檻，需要連署人附上身分證影本，提高連署難度，“行政院”雖然以窒礙難行提出覆議案，之後在2月11日遭到否決，“立法院”12日送出，依“憲法”規定，“總統”需要在10天內公告。如果按照賴清德對《“憲法”訴訟法》等藍白陣營聯合修法法案，拖到最後一天公布，應該是要在2月22日公布，但賴並未拖到最後一天，而是選在18日就公布，20日即生效。



當選罷法提高門檻生效後，要再進行連署罷免就有難度。“行政院”雖然對於選罷法認為有窒礙難行，但現在法律修法通過，也間接幫到民進黨“立委”與縣市議員。



針對柯建銘提及賴清德會壓軸登場公開挺大罷免，府方表明，賴清德充分理解柯建銘站在第一線的使命感與焦慮，惟賴清德立場始終非常清楚，希望以領導人身分，遵循憲政程序，盼在合法合憲前提下，窮盡一切救濟手段。



在賴清德邀集“五院長院”際協調之後，“立法院長”韓國瑜昨天邀集朝野協商，但這場協商顯然被吃了豆腐。會有這場協商，一方面是“行政院院長”卓榮泰誠懇拜託，加上民進黨“立法院”黨團公文函請韓邀集協商，但卻在協商前傳出前“立法院長”王金平出手協調藍營黨團，像是在暗示韓國瑜協商能力不如王；協商過程中，柯建銘也極盡嘲諷，又再度對在野黨審查預算痛批一番。這樣的出手已經得知協商無望，“立法院”將在今天送出三讀的總預算案。



後續也可預見，“行政院”將提出覆議，後續可能又是“釋憲”一途。府方並未完全否定柯建銘的說法，當一切救濟手段若都不可行，是否意味就是賴清德跳上第一線，全面大罷免登場。

