電電公會李詩欽：5月將有大廠宣布赴美投資

台灣區電機電子工業同業公會理事長、英業達董事李詩欽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）台灣區電機電子工業同業公會理事長、英業達董事李詩欽表示，美國總統特朗普執政後，加速供應鏈因應地緣政治赴美設廠，5月特朗普上任約百日，將有至少1家台灣大型AI伺服器代工廠將宣布赴美國德州擴大投資。



台灣工商協進會18日下午舉辦第354場工商講座。李詩欽會中做上述表示。



李詩欽表示，特朗普2.0衹有在商言商，尤其台灣2024年晶片出口美國多達102億美元，出超59億美元，特朗普勢必會處理。對電子產業來說，美國已是最大市場，但赴美設廠腳步緩慢，目前台灣ODM廠在伺服器主機板市占率超過9成，伺服器系統市占率也超過8成，不過在美國、墨西哥生產的比重卻不到15%。特朗普2.0對電電公會會員來說，也是好機會。



李詩欽指出，雖然過去20年、30年來，台灣在美國加州與德州皆有布局，其中加州偏向研發，德州偏向生產，再加上德州與墨西哥距離較近，廠商可以在墨西哥做基礎生產，進而運入德州進行高端生產，未來在市場服務及新產品的推進可能達到互補，因此德州成為台灣廠商投資首選。



李詩欽說，電電公會會員較大型的伺服器公司已於2月10日參訪美國德州，討論土地、稅務優惠、電力等投資條件，聚焦AI伺服器產能是否充足，且德州政府以善意回應，5月特朗普上任約百日，至少會有1家以上的AI伺服器廠商宣布在德州大型投資。



李詩欽認為，變化是IC產業的常態，只是這次不僅是技術科技更新，還得加上市場調整與地緣政治影響，台灣半導體產業，美國更需要台灣，因此應該要積極推動，讓美國政府知道台美是互補關係，即便台灣對美貿易逆差，也一定要想辦法平衡貿易，如輸入美國的能源及產品，維持科技業在美國的市場優勢，同時做好與美國的貿易協調。

