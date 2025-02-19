中評關注：綠營拉王金平入局　欲削弱韓國瑜

韓國瑜召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘出席。（中評社 資料照） 中評社台北2月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日下午就已完成三讀的總預算案召集朝野協商，傳出是“行政院長”卓榮泰請前“立法院長”王金平出面遊說，才讓國民黨團同意出席。綠拉王金平入局的舉動，是要對國民黨團形成牽制，並影響韓的權威性。



今年度總預算案在歲出部分編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元，是史上新高。在野聯手刪減2075億元，約佔6.64%，最後通過的金額約為2.9兆元，仍是史上新高。賴清德10日召集“五院院長”入府進行院際協商，會後韓國瑜向媒體說明，“各院”關切總預算審查情形，他本於職權召集朝野黨團進行協商。



這場協商一開始藍白都有雜音，因為總預算畢竟已經三讀，照規矩來說不可能改動，還要協商什麼？使得藍白對協商有相當的疑慮，沒想到事後仍順利召開，原來背後還有王金平。



儘管協商最後仍破局，但王金平在此中扮演角色，引起大家的關注，由於王金平在“立法院”面子很大，藍軍也必須買王的帳，綠拉王金平入局的舉動，等於多一個管道可以牽制藍軍，同時也會削弱韓國瑜的權威性，因為如果韓國瑜召集不了的協商，最後反而在綠營策動下透過王金平的遊說而成行，那以後“立法院”是誰說了算數？是韓國瑜？是王金平？還是民進黨？



王金平自1999年至2016年擔任“立法院長”，時間長達16年，加上王又以處世圓融著稱，在藍綠內部人脈都很豐富，現任民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁都會買王的帳。



尤其國民黨在“立法院”兩大要角分別是韓國瑜及傅崐萁，傅崐萁在政壇輩分略小於王金平，傅崐萁曾經公開對外表示，他當初當“立委”時，王金平是院長，他也跟著大家稱呼王為“校長”，王金平就是“立法院”這座學校的大家長。王是校長，傅是學子，面對王金平出面關切，傅崐萁勢必很難拒絕。