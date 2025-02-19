總預算協商破裂　賴士葆：綠設局只是過水

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨日下午針對已三讀通過的今年度總預算後續處理召集朝野協商，最後朝野未能達成共識協商破局。國民黨籍“立委”賴士葆今日表示，民進黨擺明了就是來協商吵架過個水，最後提覆議，完全沒有誠意。



賴士葆說，韓國瑜明知民進黨在設局仍任勞任怨召集協商，我們要予以肯定。



今年度總預算案歲出部分編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元，是史上新高。在野聯手刪減2075億元，約佔6.64%，最後通過的金額約為2.9兆元，仍是史上新高。賴清德日前召集五院院長入府進行院際協商，會後韓國瑜轉述，會議上各院關切總預算審查情形，並盼預算審查不要影響正常政務，他本於職權召集朝野黨團進行協商。



然而昨日協商過程中，韓國瑜本想請列席的“行政院秘書長”龔明鑫進行說明，卻遭民進黨團總召柯建銘打斷，柯建銘認為協商是韓召集的，應聽取韓有何高見可以解決問題，但韓認為請求召集協商的是民進黨團以及“行政院”，雙方沒有共識，協商不歡而散。



“立法院”今日會將總預算審查結果送至“行政院”，“行政院”可決定是否提出覆議。若提覆議，就要再進入“立院”表決，倘若過半“立委”不同意覆議案，“行政院”就必須接受總預算審查結果。



賴士葆今日受訪指出，韓國瑜已經釋出這麼大的善意召集協商，民進黨政府也不接招，擺明了協商就是過水而已，沒有誠意。



賴士葆表示，協商過程中韓國瑜請“行政院”代表說明，民進黨團代表柯建銘也不給人家說話，可見民進黨政府要求協商根本就是來過水、吵架的。



賴士葆表示，我們對於韓國瑜的表現還是很肯定，韓任勞任怨，他明明知道民進黨就是在設局，但韓仍然基於“立法院長”的職責召集協商。



賴士葆表示，“行政院”本就打定主意要對總預算審查結果提出覆議，其實“行政院”提覆議對“立法院”是很不禮貌的，等於是打臉“立法院”的審查。如果“立法院”最後還同意“行政院”的覆議，也等於是打臉自己。