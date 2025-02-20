李仁耀語中評：美國現在沒辦法單挑所有國家

高雄科技大學國際企業系教授李仁耀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月20日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普啟動關稅戰。高雄科技大學國際企業系教授李仁耀接受中評社訪問認為，面對美國關稅戰，誰態度放軟就會被軟土深掘，所以看到歐盟強烈反彈美國，採取先對撞，但就怕搞到雙邊敵意上升。若兩方不斷疊加關稅，世界經濟會搞到崩潰、大家受傷，美國現已沒辦法單挑所有國家，能撐多久不知道，特朗普現在吸引世界目光嚐到甜頭，若課稅是目的而非手段，最後會是大問題。



李仁耀，1972年生，基隆人，中正大學國際經濟學博士。現職為高雄科技大學國際企業系教授、高科大全球運籌發展中心主任，專長領域：產業組織、經濟政策、國際貿易、大陸經濟。



特朗普日前宣布所有進口到美國的鋼鋁製品課徵25%的關稅，沒有任何國家或產品豁免，預計3月12日正式生效。18日又宣布預計對汽車、半導體晶片、藥品等產業徵收25%的關稅，最快將於4月2日實施。



針對歐盟、加拿大、墨西哥等的反彈，李仁耀表示，就看特朗普會不會縮手一下，嘗試雙方都豁免對方。特朗普說要課稅，各國應對第一步要看能不能被豁免，不能豁免就只能對撞，歐盟現在就走對撞，加拿大、墨西哥也是一樣。豁免可以是針對國家或者針對企業，這是可以談的，大家都是想辦法要避免摩擦。

