桃園副市長親戚遭詐1500萬　房產險被騙光

桃園市副市長王明鉅。（照:桃園市府網站) 中評社台北2月19日電／檢警偵辦詐騙集團案件，發現詐騙集團假檢警向桃園市副市長王明鉅的家人行騙。“真警方”要求其報案，家人竟向詐團求助，聘請詐團御用律師，讓再被騙取新台幣1500萬元。桃園地檢署日前偵結，將詐團、律師等9人起訴。



對此，王明鉅上午回應，“不是我家裡人，是我的親戚，案情我也不是很清楚，還是要尊重司法調查，看看接下來的狀況”。他強調，親戚的子女都成年了，自己是看了新聞才知道發生這樣的事情。



根據《中時新聞網》報導，經檢警調查，詐團2024年1月撥打電話給王的家人，稱其個資、銀行帳戶被冒用，涉及洗錢案件，須配合調查，否則恐牽涉其子女。她非常緊張，因此加入假檢警的Line帳號，並將名下的不動產拿去借貸，把現金交給詐團。



該詐團去年3月10日，旗下車手因為其他案件在彰化取款時被逮，警方查扣詐團要給王家人的“請求暫緩執行凍結令申請書”。警方擔心其被騙，致電給其兒子、女兒，告知媽媽可能被詐騙，要求其報案。但王不相信，並與詐團討論，通過詐團介紹陳姓律師，由陳安撫王、兒子、女兒。陳姓律師探聽到王的狀況後回報詐團，讓詐團要王繼續抵押名下不動產，並在去年5月於地政士事務所將名下房地產抵押3000萬元。

