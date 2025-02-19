府否認挺大罷免　沈富雄批賴好大膽子騙人民

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北2月19日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前指出，高喊大罷免前有先跟賴清德溝通過，更透露賴會壓軸出場，不過“總統府”發言人則強調“沒有討論過出場這件事”。對此，前“立委”沈富雄18日在政論節目中大聲開轟賴清德，“你真的敢演這一套？如果你演這一套來騙藍白在野黨，我沒有意見，你演這一套來騙人民，你好大的膽子，你在騙人民”。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中表示，“我聽到柯建銘的大白話，我不勝欣喜，我喜的是我一年來，從來沒改變過我的講法，一以貫之，這三個人本來就是一體的，在去年1月15日就決定了”。



沈富雄說，只是賴清德的特殊高度，他不好意思一開始就講說我要這樣，所以他是猶抱琵琶半遮面，琵琶是民團，臉是他的朝小野大，非得幹掉你們的，重新來個大罷免的臉。



沈富雄表示，現在時機成熟了，該走的都走完了，重新來個大罷免不可，但沈富雄話鋒一轉，大聲開轟賴清德，“你真的敢演這一套？如果你演這一套來騙藍白在野黨，我沒有意見，你演這一套來騙全台人民，你好大的膽子，你在騙全台人民，騙說我不惜繞路也要違背“憲法”規定的，要把這整個“國會”的結構翻轉過來”。



沈富雄最後也諷刺，“你真的要這樣就講，你現在不講到最後，面具拉下來了，有這樣的“總統”？我真的非常訝異，這樣的“總統”他的罪惡過失是非常大的”。