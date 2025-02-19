總預算協商破局　綠諷韓國瑜也沒錦囊妙計

韓國瑜昨天主持總預算協商破局，民進黨今天嘲諷韓也沒有什麼錦囊妙計。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月19日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁缺席昨天朝野協商，民進黨“立法院”黨團今天召開記者會協尋傅崐萁，他們指出，為何國民黨內說法都不相同，有說傅崐萁重感冒，又說出國，迫使傅崐萁昨天臉書要po戴著口罩的運動照片，到底傅崐萁在哪裡？黨團幹事長吳思瑤強調，尊重“行政院”提出必要救濟手段，一起為總預算最後努力。



民進黨“立法院”黨團今天舉行時事回應記者會，幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜出席。



他們一開始質疑傅崐萁為何缺席昨天朝野協商，接著又把砲火指向“立法院長”韓國瑜。吳思瑤說，這次看到混亂的總預算，韓國瑜還是標榜今天要送出“立法院”，但是可能送出去嗎？數字都沒有清楚列出，怎麼送出“立法院”？



吳思瑤也說，我們掛病號卻都親自參與協商，全台灣都協尋傅崐萁，是國民黨內沒也套好招，不知道是重感冒還是出國。傅還po照片自清在家，昨天協商都是希望彌補在野黨對總預算亂刪、亂砍，傅崐萁卻缺席，傅總召人哪裡，要全台灣協尋嗎？在野黨現在甩鍋加上卸責。



她指出，韓國瑜說要提出解方都是假的，做場子給在野黨譴責執政黨大會，韓國瑜要協商到底有什麼高招妙計？但是韓國瑜只是要對行政官員提問，都沒有端出錦囊妙計，讓藍白陣營二度凌遲行政官員。昨天應該要負責告訴大家凍結、刪減多少數字，但是沒有看到“立法院”說明，千錯萬錯都是“行政院”的錯嗎？難道不是在野黨種下惡因嗎？

