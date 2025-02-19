新法上路罷免加嚴　綠委：救濟手段超前部署

吳思瑤（右）提及，有關選罷法修法後續行政救濟都會超前部署。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月19日電（記者 黃筱筠）“行政院”日前針對《公職人員選舉罷免法》修法提出覆議，遭“立法院”藍白多數否決後，賴清德18日依法公布選罷法修正條文。根據《中央法規標準法》規定，法條自公布日當天起算3天後生效，也就是說，自2月20日起所遞交的罷免案，將適用須附上身分證影本的加嚴新法規定。



後續是否啟動行政救濟手段？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，昨天看到罷免民團與國民黨人士針對新法上路都有掌握，依法公告之後法律效力發生。而過去救濟程序，“行政院”提出覆議，後續提出暫時處分、“釋憲”等都有因應，陸續採取行動時都會報告，今天說明救濟手段都已經超前部署。



不過，選罷法修法生效之後，罷免需要附上身分證影本，加嚴罷免門檻，綠委或是綠營縣市議員也受惠，罷免要再達標，困難度增加。



目前被送罷免案進“中選會”的區域泛藍“立委”有35人，已接近總數41席，而被送案的綠委衹有17人，民進黨區域“立委”有38席。



“立法院”在去年12月20日修正通過選罷法第76、79條、80及83條條文，並增訂第98條之2條文。其中，第76條、80條分別規定，罷免案第一階段提議人、第二階段連署人，填具時應附本人之國民身分證正反面影本。



針對罷免案適用新制還舊制的爭議，“中選會”日前說明， 公職選罷法第131條特別規定，“本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前規定”。