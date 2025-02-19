法媒專訪　吳志中：台半導體將擴大赴歐投資

吳志中。(照:台外交部提供) 中評社台北2月19日電／台灣半導體產業將擴大赴歐洲各國投資，台“外交部”政務次長吳志中表示，台灣雖與多數國家沒有正式邦交，但積極與各國拓展務實關係，建立“官式運作”（working official）模式。歐洲正尋求確保其半導體供應鏈，台灣也準備在歐洲加大投資，並與德國、捷克、立陶宛、法國對話，將台灣的技術融入歐洲生態系統。



吳志中1月22日接受法國“挑戰週刊”（Challenges）記者Régis Soubrouillard視訊專訪，並於2月14日以“特朗普、北京與歐洲：台灣如何調整外交策略”為題刊出專訪全文。



吳志中表示，台灣雖與多數國家沒有正式邦交，但積極與各國拓展務實關係，廣結善緣，建立“官式運作”（working official）模式。務實的夥伴關係不一定涉及外交承認，而是基於創新、貿易、技術合作與民主價值等共同利益。



他說，台灣的軍事開支在過去8年內增加80%，同時延長服役年限至1年，這些都顯示台灣承擔自我防衛責任的決心。民主國家加強對台灣的支持也至關重要，近年來世界主要國家已例行派遣軍艦穿越台灣海峽以表達支持，理念相近國家也加強支持台灣實質參與國際組織。

