前藍委廖國棟涉綠能索賄500萬　貪污罪起訴

廖國棟。（中評社 資料照） 中評社台北2月19日電／“最高檢察署”執行“靖平專案”，掃蕩“綠能蟑螂”行動，指示台北地檢署查出前中國國民黨籍立委廖國棟透過辦公室主任洪天盛，利用召開協調會等方式施壓水利署，將原本停止開發“牡丹水庫設置太陽能發電系統”計劃，重新啟動，藉此向綠能業者索賄500萬元，事後廖國棟因涉SOGO經營權索賄案遭羈押、後獲1000萬元交保，致計劃無下文，業者要求退款，廖稱“沒錢”，僅退還50萬元，業者憤而向檢調檢舉。北檢19日依貪污等罪起訴廖、洪及業者5人，其中蔡姓業者因是本案“吹哨者”，檢方請求減刑或免刑。



廖國棟官司纏身，除本案外，他另涉立委集體索賄案，向李恒隆索賄620萬元，一審判刑8年6月，另他受理港商子公司增資案時，邀集投審會、工業局官員開協調會讓增資案過關，廖向業者收賄70萬，北檢去年依貪污罪起訴廖。案由北院審理中。



起訴書指出，2016年2月經濟水利署南區水資源局規劃屏東縣牡丹水庫設置太陽能光電發電系統計劃招商案，但直至2018年3月止歷經7次公告招標，均無廠商參與而流標，南水局檢討後認為本案難以推動，2018年6月在屏東縣政府同意下停止本案計劃，但“六朝”、“宏星”公司的蔡姓、池姓負責人2019年7月有意再開發本案，池找前新加坡商“美歐亞”公司謝姓經理合作投資。



蔡男2019年11月引介廖國棟的辦公室主任洪天盛與池、謝結識，3人透過洪請託廖向水利署及南水局施壓重啟本案計劃，2019年11月25日，謝向“美歐亞”公司請款400萬元，池、蔡向洪天盛允諾先給廖500萬元前金，得標後再給500萬元後謝。



2019年11月，廖當時在競選立委的最後關頭，指示洪以贊助競選名義，向蔡男索賄50萬元前金，洪以LINE向蔡表示“確定要買才啟動”，蔡即要求池付“前置費”50萬元，由池在花蓮縣光復鄉當面交付洪50萬元，洪再轉交給廖。

