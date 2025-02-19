韓國瑜晤日本華僑返台致敬團　笑談委員打架

韓國瑜會見日本華僑返台致敬團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日上午會見日本華僑返台致敬團，韓在致詞時發揮幽默本色，提到上次有來自東京的華僑請“立法院”別再打架，讓他很尷尬，現場都笑出聲來。接著韓國瑜又溫馨地表示，僑胞朋友都心繫娘家台灣，當台灣什麼都好，僑胞心裡也會很踏實。



韓國瑜今日上午會見“日本橫濱、靜岡華僑各界回國致敬團”，與會成員包括民進黨籍“立委”林月琴、台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿以及國民黨籍“立委”徐巧芯。



韓國瑜致詞時先是歡迎此次返台的日本橫濱、靜岡華僑，接著韓國瑜停頓了約2秒鐘後，才突然表示，他剛剛會見美國訪團，習慣了講話要等翻譯，現在與華僑們見面不必翻譯，一時沒轉過來。現場與會成員都笑出聲。



韓國瑜接著說，上次接待來自東京的華僑朋友，對方第一件事就是拜託我們“立法院”不要再打架了，讓我們很尷尬。面對韓國瑜的幽默發言，現場又再度笑出聲來。



韓國瑜指出，我們對僑胞朋友特別感動，他們永遠不會忘記自己的家在哪裡，關心娘家台灣有沒有越過越好，人民是不是幸福快樂，當娘家經濟好、各方面都好，僑胞朋友們心裡也會很踏實，如果家鄉什麼都不好，心反而會慌亂，對外會怨嘆，這是很奇妙的感情聯繫。