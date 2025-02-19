挺百億美元軍購？國民黨：不要舊型武器

國民黨發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月19日電（記者 張嘉文）外媒報導，台灣正考慮向美國採購岸防巡弋飛彈以及高機動性多管火箭系統的火箭，金額介於70億至100億美元，希望獲得特朗普政府的支持。對此，中國國民黨發言人楊智伃今天表示，賴清德上周召開的“國安會議”，還在用抗中的意識形態應對，其中宣示“國防”預算要提高到GDP的3%（目前約2.5%）編列，如果要使用特別預算，必須有更細節的評估和審查安排。



國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤則說，不能美國國務院網站拿掉不支持“台獨”這幾個字，就換取我們70億到100億美金的預算規模，且花這些錢要買的武器，真符合台灣需求嗎？國民黨全力支持該有的軍購，但是要買真正需要的，而不是舊型武器。



路透社昨天引述知情人士說法獨家報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元（約新台幣2290億至3270億元）的岸防巡弋飛彈（CDCM）以及高機動性多管火箭系統（HIMARS）的火箭，盼獲得特朗普政府的支持。



國民黨中央今天召開有關反制綠營惡罷的記者會，楊智伃針對媒體對此提問表示，現在美國上演的是AI戰、貿易戰，美國貿易逆差的國家或地區中，台灣排第六，後面有韓國、日本，但日本首相石破茂日前已和特朗普會面，提出要對美投資一兆美元，擬了非常多投資項目，台灣更該嚴陣以待。



楊智伃說，但賴清德在召集“國安會議”後，提出來的仍是抗中保台，意識形態作戰，完全沒有對症下藥的結論讓人感到悲哀。



凌濤則說，針對“國防”預算，在野的中國國民黨和台灣民眾黨一定是攜手支持，這無異議，但在過程中，不是任由執政黨亂花錢，去買我們不需要的武器，尤其這些預算高達3千多億台幣，不能通通使用特別預算，規避“立法院”的審查。



凌濤提到，“國防部”甚至加碼說，現在的前期預算也要改為特別預算，這根本就是不把“國會”這象徵最高的民意殿堂放在眼裡，預算就該經過審查，合情合理就會通過，台灣不需要的武器也不需要購買，這就是國民黨的立場。