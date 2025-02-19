特朗普放寬碳排　徐世勲：利益不該大於環保

台北市環保局長徐世勲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月19日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普上任後，計劃廢除現有的多項環保法規，如燃煤發電和汽車排放的碳排放限制等，並退出巴黎氣候協定、鼓勵用塑膠吸管等。台北市政府環境保護局長徐世勲向中評社表示，全世界還是要共同守護地球，不該是經濟利益大於環保，只想便利與享受。台灣一定是繼續推減碳、減塑。中國國民黨籍基隆市長謝國樑也說，應持續邁向減碳才是。



特朗普認為全球暖化、氣候變遷議題是騙局，他上任後大力支持化石燃料開發，並放寬了對煤炭行業限制，計劃終止對電動車的補貼和激勵政策、稱風力發電是垃圾，並退出巴黎氣候協定等，被認為是反綠能、不環保政府。



謝國樑、徐世勲19日出席“我的減碳存摺全民運動”模範企業頒獎典禮記者會，2人會後接受中評社訪問。謝國樑表示，雖說特朗普上台後，對於減碳有不同意見，但台灣仍要持續向2050淨零碳排邁進，減碳是好的方向，須持續進行。



謝國樑強調，基隆市也繼續推動減碳、環保，基隆市是公車使用比率第二高的城市，過去因曾拋錨被酸說是“日拋公車”，但他要平反這個委屈，2023、2024年拋錨率不僅低於2022年，他也要將基隆市公車全面汰換為大型低底盤、較環保減碳的公車、大型電動交通工具，大家要一起響應減碳。



徐世勲表示，台灣一定要繼續推動減碳，全世界都要共同保護這顆地球，不該是經濟利益大於環保，其實投入環保，資源也會更多，這是不可逆的趨勢，一旦增加環境破壞，要恢復是很困難。現在若不推動減碳，以後要推的力氣只會更大，台灣雖面對很多國際、能源挑戰，但一定要繼續做好減碳環保。

