邱世卿：從俄烏停火談判看台灣被籌碼化風險

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月20日電（記者 方敬為）美國與俄羅斯高層官員18日在沙特阿拉伯展開俄烏戰爭停火會談，烏克蘭未參與。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，相關現象台灣要有憂患意識，即便美國仍將中國視為主要的競爭對手，但特朗普更著重於利益交換，從俄烏停火談判過程可看到，美俄協商是主軸，烏克蘭沒有介入空間，台灣未來被“籌碼化”的風險，不容小覷。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



美俄18日於沙特舉行首場高層會談後，美國總統特朗普表示，烏克蘭應舉行總統選舉，作為與俄羅斯達成和平協議的一部分。他並批評烏克蘭總統澤倫斯基“讓戰爭持續”，導致許多城市被摧毀，“應該在三年後結束這一切，你根本就不該開始這件事，你們本來可以達成協議”。烏克蘭官方則強調，戰時難以舉行選舉，而且他們沒有獲邀參與美俄談判，強調拒絕任何未經烏克蘭同意的和平協議。



邱世卿表示，從俄烏停火談判的過程或許可以給台灣借鏡，以目前整個國際地緣政治氛圍來說，美國當然仍將中國視為最大的競爭對手，這也是特朗普之所以急著要結束俄烏戰爭的原因，以讓美國可以從俄烏戰爭的泥淖裡面脫身，專心對付中國，但這樣的發展並非短期內可達成，且特朗普並不打算美中之間劍拔弩張，那台灣要如何在特朗普任內的中美關係變化中自處，是一大課題。

