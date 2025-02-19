高嘉瑜百貨董座落空　王世堅：適合獨善其身

王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月19日電（記者 黃筱筠）民進黨籍前“立委”高嘉瑜日前盛傳有望接任欣欣百貨董事長，但欣欣百貨今天發布重大訊息，公告接獲“退輔會”通知，董事長尤志煌所代表的法人董事席次異動，改由台北市政府前副祕書長李文英接任。民進黨英系中常委、“立委”王世堅今天受訪表示，高嘉瑜個性不適合派個位置給她，比較適合當快樂的仙女飛來飛去，獨善其身做想做的事情。



王世堅與高嘉瑜過去在黨內都屬於會開砲的類型，但王世堅去年再度回鍋當選“立委”，與賴清德關係不錯的高嘉瑜則落選。一度傳出欣欣百貨董事長由高嘉瑜擔任，但今天欣欣百貨中午宣布，董事會全體一致通過，由李文英接任董事長職位。



王世堅說，高嘉瑜個性不像歸屬去哪個公營事業，或是分配一個工作給她，比較是快樂仙女飛來飛去，適合獨善其身，做她想做的事情，像是快樂唱歌，上她的網路節目等，任由她自在才對。



李文英是前台大醫院牙科主治醫師，民進黨籍，曾任第9、10屆台北市議員，於2010年挑戰連任第11屆落選。2014年12月起擔任民眾黨前主席柯文哲第一任台北市長任內的副秘書長，2018年5月由於民進黨自推人選挑戰連任的柯文哲，李文英辭職回歸綠營。



