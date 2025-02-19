綠委送花至柯爸靈堂遭退　柯家目前不收

綠委莊瑞雄今日上午透過花店送了一盆白色蘭花到柯爸靈堂致意，但遭葬儀社拒收。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月19日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日早上8時40分病逝於新竹台大醫院分院，享壽94歲。民進黨籍“立法委員”莊瑞雄今日上午透過花店送了一盆白色蘭花到柯爸靈堂致意，但卻遭葬儀社拒收。負責柯爸治喪事宜的民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋表示，目前柯家暫時不收花籃，並未特別針對任何人。



民眾黨團今日赴新竹市柯爸靈堂拈香，包括民眾黨秘書長周榆修、民眾黨籍“立委”黃珊珊、張啟楷、林國成、陳昭姿、吳春城、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨發言人吳怡萱等人都到場向柯爸拈香致意。新任民眾黨主席黃國昌則因父喪未滿百日未到場，白委麥玉珍和林憶君則因人在海外也未到場。



在民眾黨團拈香陸續離開時，突然有花店員工騎著機車送來一盆白色蘭花，但卻遭葬儀社櫃台人員拒收，葬儀社櫃台人員告知花店員工“家屬婉拒一切花籃”，李國璋在旁見狀後也隨即向花店員工解釋，因目前葬儀社靈堂場地較小，希望在柯爸告別式前一天開始布置會場時，再送花籃到會場。



李國璋隨後受訪時則強調，已請葬儀社轉達，統一在告別式前一天中午布置靈堂時，才會統一擺放花籃，因此剛莊瑞雄委員致贈的花籃，也會請花店當天再送過來，並沒有針對特定任何人。