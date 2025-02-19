入民眾黨？時力前主席陳椒華：亂放話

前時代力量黨主席陳椒華19日在高雄受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月19日電（記者 蔣繼平）民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌當選黨主席，民眾黨今天下午舉行新任主席上任記者會。前時代力量黨主席陳椒華今天在高雄出席公聽會時祝賀黃國昌，並提到“國會”在野黨力量很重要、第三勢力很重要。對於被傳可能跟隨黃加入民眾黨，陳椒華無奈說這是被外界亂放話。至於若被邀請加入民眾黨？她回應目前沒有收到，若有要問家人，但即使退休、離開政治舞台，她仍會在民間持續努力。



陳椒華現年66歲，環保運動人士，現為台灣水資源保育聯盟理事長、監督施政聯盟召集人。曾任第十屆時代力量不分區“立法委員”、嘉南藥理大學食品科技系副教授、台灣環境保護聯盟會長。



黃國昌15日在黨主席補選中擊敗蔡壁如勝選，成為新任台灣民眾黨主席。由於黃國昌也曾擔任時代力量黨主席，成為台灣政壇先後任兩個政黨領袖的首位政治人物。不過18日遭爆料前時代力量黨主席陳椒華、徐永明將會跟隨黃國昌腳步加入民眾黨，陳椒華回應“並無此事”，徐永明則在臉書發文“少造謠，多跑步”。民眾黨也回應是“無中生有”闢謠。



民眾黨19日下午舉行黃國昌上任記者會。同一時段，陳椒華則在高雄市小港區公所出席中油公司洲際液化天然氣接收站（七接）開發案公聽會，並率環團到場進行抗議環評無效，要求高雄市政府不要放水。



針對黃國昌就任主席，陳椒華受訪時表示祝賀，並提到“立法院”第九屆、第十屆，時代力量深深感受到民進黨“國會”過半，一些不錯的法案都被封殺，她自己也深受很大挫折，她覺得“國會”的在野黨力量是很重要的，第三勢力是很重要的。



媒體問及若民眾黨邀請加入有何想法？陳椒華說，目前是沒收到，若有邀請，她已退休，現在也感冒，還是要問家人。她說，過去30年都在民間努力，即使退休、離開政治舞台，也沒有改變。她也感謝選民支持讓時代力量在第十屆有3席“立委”。