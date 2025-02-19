朱立倫：賴清德應該學新加坡還稅於民

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，新加坡總理黃循財宣布要還稅於民，許多國家也都這樣做，兩年前蔡英文政府也還稅於民。他呼籲“賴政府”，要能依據民眾的需求，以及世界共同趨勢，從民眾多徵的稅款，一部分還稅於民。



去年度政府稅收實徵數再創新高，超過預算目標新台幣5283億元，國民黨“立法院”黨團日前主張全民普發現金1萬元，但執政的民進黨反對。新加坡政府昨天宣布，今年將加碼發放購物券，並增加家庭及企業退稅額度，以因應民生物價漲勢。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中表示，黃循財宣布新加坡即將還稅於民，今年提高為每戶800新元，這是新加坡第6次還稅於民。除了新加坡之外，英國、美國及亞洲國家也都這樣做，兩年前蔡英文政府也還稅於民。



朱立倫指出，但現在的政府卻只會搞政爭、鬥爭，去年有5283億元的超收稅款，國民黨提出還稅於民，每人1萬元，將超收的稅款4成還稅於民，請政府能夠依據民眾的需求與世界的共同趨勢，從民眾多徵的稅款，一部分還稅於民，國民黨下周也會公布最新民調結果，讓“賴政府”知道民意所趨。



另外，朱立倫提到，全世界即將迎接大AI時代與貿易熱戰的時代，民進黨卻在台灣掀起大罷免的熱戰，非常令人遺憾，他每天看到新聞全世界都在拼AI，台灣卻在拼罷免、搞政治，做為一個負責任政黨的負責人，他對台灣充滿憂心。



朱立倫強調，許多國際友人不斷提醒這波貿易戰、AI戰對台灣的衝擊會非常嚴重，台灣朝野應該放下政爭，面對並解決問題，因此“立法院”新會期不但要通過AI基本法，還要針對電力能源問題做徹底檢討。



朱立倫說，美國已經宣布要成立獨立的電力能源主導委員會，而且在AI時代需要的電力是過去的2倍，台灣卻因為民進黨的意識型態，要關掉最後一座核電廠，很多國際友人多次指出這是錯誤的，但民進黨仍一意孤行，國民黨作為在野黨，必須即時煞車，扭轉錯誤政策，“立法院”本會期一定要全力推動能源修法。