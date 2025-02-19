朱立倫挺韓國瑜　批民進黨協商從頭鬧到尾

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月19電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨天主持三讀後的總預算朝野協商破裂，國民黨主席朱立倫今天在中常會上力挺韓的用心，他說，昨天韓國瑜以院長高度召集朝野協商，執政黨從頭鬧場到尾，總預算歲出通過有史以來最高金額2兆9300多億元，應好好施政。若有不足可以提出來追加，請民進黨不要再演、不要再裝，不要故意的製造衝突。



今年度總預算案歲出部分編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元，是史上新高。在野聯手刪減2075億元，約佔6.64%，最後通過的金額約為2.9兆元，仍是史上新高。賴清德日前召集五院院長入府進行院際協商，會後韓國瑜轉述，會議上各院關切總預算審查情形，並盼預算審查不要影響正常政務，他本於職權召集朝野黨團進行協商。



然而昨日協商過程中，韓國瑜本想請列席的“行政院秘書長”龔明鑫進行說明，卻遭民進黨團總召柯建銘打斷，柯建銘認為協商是韓召集的，應聽取韓有何高見可以解決問題，但韓認為請求召集協商的是民進黨團以及“行政院”，雙方沒有共識，協商不歡而散。“立法院”今日會將總預算審查結果送至“行政院”，“政院”可決定是否提出覆議。



朱立倫今天在中常會上對此表示，這次“立法院”通過的總預算創下最高金額，將近2兆9300億，政府應該好好施政，如果仍有不足，政府可以提出追加減預算，主計處所提出的流用，只要符合預算法第63條規定，相信朝野都沒有意見，同時政府也可以動用預備金，第一、第二預備金都有相關規範，國民黨也願意支持。

