柯建銘：賴清德不出來可以嗎？怒嗆王世堅

民進黨團總召柯建銘在在黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜陪同下受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月19日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前表示，賴清德在大罷免事件上，一定壓軸出場，但卻遭到英系中常委、“立委”王世堅嗆說“柯建銘你講自己就好，賴清德是“國家”領導人，“總統府”有發言人，犯不著柯建銘說三道四”。柯建銘在中常會後受訪再嗆王世堅“你哪一黨？”認為賴清德不用出來嗎？那是符合國民黨的期待吧！



柯建銘在中常會前看到王世堅受訪，跟記者預告，常會後下來回應。中常會後在黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜陪同下接受媒體訪問。



媒體詢問王世堅反對你的說法？柯建銘不客氣說，王世堅是在站在什麼立場，“我現在高度挑戰他”，“總統”壓軸是非常重要的事情，我們整個罷免是民間先行，到最後賴清德不出來可以嗎？當然賴清德要壓軸出來。



據轉述，柯建銘在中常會報告，“總統府”昨天公告選罷法，依照“憲法”程序公告，“黨團明天會提暫時處分跟“釋憲”。他又痛批，韓國瑜瞎扯說要協商，根本是“毀憲亂政”，中國指派的院長，韓國瑜是罪魁禍首。寒假即將結束，接下來會遇到罷免會期，柯建銘也呼籲大家團結一致，一定會贏。



柯建銘說，“我在這邊問，王世堅你是哪一黨的？”叫“總統”不要出來，你自己檢討一下吧！“我毫不客氣的講這句話，不要鬼扯”。賴清德是站在“憲法”的角度上，“憲法”增修條文第二條講得很清楚，“總統”的職權就是“國家安全”，捍衛“國家安全”是“總統”的天職，“國家安全”匹夫有責，每一個人都要顧自己的家園、顧自己的“國家”，賴清德當然是站在他的立場上，一定要再最後出來講話，民意都很清楚，賴清德再不講話怎麼可以？

