台大學生會長遭罷免　國民黨批綠手伸入校園

罷免台大社科院學生會長郭又睿投票結果。（照片：反馬英九聯盟） 中評社台北2月19日電（記者 張嘉文）馬英九基金會去年11月邀陸生團訪台，台灣大學社會科學院學生會接待引來反對學生的抗議，學生會長郭又睿昨遭罷免。中國國民黨發言人楊智伃今天對此表示，尊重學生自治投票結果，但要嚴正警告民進黨，不要再把雙手伸入校園，讓地方或校園陷入仇恨與不安。



台大社科院昨日晚間舉行罷免投票，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票。該案同意票數大於不同意票，且總票數超過該屆會長選舉總票數50%，通過罷免會長郭又睿。



郭又睿受訪表示，罷免規則之故，“被罷免其實在我的預料之中，”他坦然接受結果。他也說，從昨日深夜罷免案通過後，許多綠營政黨側翼便見獵心喜慶祝、攻擊，只是憑藉校園民主增添自身的政治利益，全然是對校園民主的玷汙。



國民黨今天下午召開中常會，楊智伃在會後轉述時，針對媒體提問此事時表示，民進黨在所謂的“國務青”授課中，由“立法院”民進黨團幹事長吳思瑤擔任講師，還把學生團體、校園當成自己的下線，這就證明民進黨不斷把雙手伸入校園，甚至還把學生當成掀起大惡罷的起手式。



楊智伃說，民進黨推翻過去自己說過黨政軍不要進入校園，如今反而全面深入校園，她嚴正警告民進黨不要再把雙手伸入校園，讓地方或校園陷入仇恨與不安。



楊智伃也質疑，去年綠營在基隆發動罷免基隆市長謝國樑的理由之一，是說謝有強盜罪的嫌疑，但相關指控基隆地檢署已不起訴，讓基隆罷免完敗。但當初罷免理由不具正當性，如今民進黨還要複製這樣的模式到全台或者進入校園嗎？