中油七接高雄小港公聽會　環團轟陳其邁放水

中油洲際液化天然氣接收站（七接）開發案海岸利用管理說明書公聽會，環團到場抗議。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月19日電（記者 蔣繼平）中油洲際液化天然氣接收站（七接）今天下午在高雄小港舉行開發案海岸利用管理說明書公聽會，前時代力量黨主席、前“立委”陳椒華率環團到場示威抗議，高喊“環評無效，訴訟到底”、“中油擺爛！陳其邁別放水！”要求大林蒲應先遷村，七接才能動工，痛批去年底環評特快車火速通關，強烈表態不能隨便放水、草率過關。



高雄市海洋局19日下午在小港區公所舉辦“洲際液化天然氣接收站（七接）海岸利用管理說明書公聽會”。由中油規劃、被稱作“七接”的場址，預計設置在高雄港洲際二期貨櫃中心南側，預計興建六座18萬公秉的儲槽及汽化設施、輸氣管，海域則有6.7公里的防波堤及2座液化LNG卸收碼頭。完成後也將成為台灣最南端的液化天然氣接收站。



因為七接場址距離大林蒲社區僅2.8公里，大林蒲長期被工業區包夾飽受空氣汙染嚴重，大林蒲遷村目前“內政部”正在進行都市計劃、“環境部”進行環評，若順利預計2025年底或2026年初可開始遷村。不過去年底七接通過環評，中油雖承諾空污在地抵換，仍讓大林蒲居民不滿“遷村前不得開發”的承諾失守。



這場公聽會舉行前，南部反空污大聯盟召集人洪秀菊、監督施政聯盟召集人陳椒華、高雄市健康空氣行動聯盟理事長黃義英、高雄市金煙囪協文化協會發言人陳玉西等人到場進行表達不滿，高舉“環評無效，訴訟到底”、“中油擺爛！陳其邁別放水！”等標語進行抗議，並號召民眾到場關心。



洪秀菊痛批“環境部”在100天內草率通過中油七接案環評，實在非常鴨霸，為了天然氣發電的供氣需求，不惜毀壞前“行政院長”林全對大林蒲居民的承諾，在大林蒲未完成遷村前，還要再新建七接帶來更多污染，罔顧居民健康。

