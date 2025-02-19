黃國昌就任民眾黨主席　柯文哲人馬全留任

民眾黨召開黨主席上任記者會，黃國昌公布第一波黨內一級主管。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌19日正式上任，黃國昌身穿深藍色西裝、白色襯衫，別著青天白日旗幟徽章與KP徽章，公布第一波黨內一級主管名單，幾乎全是前主席柯文哲任內任職的一級主管，只有新增前民眾黨籍“立委”賴香伶為新任政策會執行長。可以說黃國昌仍謹慎地依循柯文哲路線。



在民眾黨第一波一級主管名單中，並未見媒體人爆料的2位前時代力量黨主席徐永明與陳椒華。



台灣民眾黨19日召開黨主席上任記者會，黃國昌公布的第一波黨內一級主管包括，秘書長周榆修、副秘書長許甫、政策會執行長賴香伶、代理副秘書長兼任民調中心主任謝泊泓、代理副秘書長兼任組織發展部主任黃成峻、社會發展部主任張清俊、青年部主任劉昱鴻、文宣部主任李頂立、國際事務部主任林子宇、新聞輿情部主任兼任發言人吳怡萱、人事資訊部主任陳柏宏、秘書長室主任阮庭蓁、發言人張彤與李有宜。



黃國昌表示，他非常感謝過去幾個月仍堅守崗位不離不棄的全體黨公職，在黨主席補選有結果後的第2天，他就親自慰留周榆修，這段期間周榆修的表現大家有目共睹，在民眾黨遭受到這麽大外力的政治迫害時，不僅帶領著所有黨務的同仁穩定繼續推動黨的工作，也持續讓黨務順利進行。



黃國昌說，此外，政策會是民眾黨中央黨部跟“立法院”黨團非常重要的橋梁，也必須每周二、五到民眾黨團參與晨會，在重大政策與法案推動的背後，負責研究重中之重的角色，他感謝民眾黨籍前“立委”賴香伶願意接任政策會執行長的位置，3月正式上任。



黃國昌強調，民眾黨接下來的道路是一個全民政黨，是一個代表台灣本土進步價值的第三勢力政黨，未來從中央黨部到地方黨部會落實“3+1”的政策主張，從溝通更強化、論述更深化、組織更活化，及號召更多有理念、有風骨與有執行力的人才加入民眾黨，這是我們全黨上下一心共同努力的目標。