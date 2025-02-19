新會期召委藍白再合作？黃國昌：會面討論

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新會期將於25日開議，由於上個會期召委選舉藍白合作，中國國民黨“立法院”黨團在外交與“國防”委員會禮讓台灣民眾黨籍“立委”林憶君擔任召委，新會期會否進一步合作？民眾黨主席、黨團總召黃國昌19日表示，召委選舉有沒有合作的可能，當然在兩黨黨團三長會面討論的範圍中，但會面時間還未正式敲定。



外傳，藍白已有共識將交通委員會召委禮讓給白委林國成，最快這禮拜碰面討論相關議題。



台灣民眾黨19日召開黨主席上任記者會，黃國昌公布的第一波黨內一級主管，幾乎都是前黨主席柯文哲任內任職的一級主管。



黃國昌表示，過去2個會期，民眾黨團三長都會與國民黨團三長坐下來討論可能可以合作的優先法案清單，上個會期談好的吹哨者保護法、財政收支法都已全部完成。新會期我們一樣秉持最大善意，會與國民黨團三長見面溝通這會期可以合作的優先法案。



黃國昌說，未來即將展開的“立法院”各委員會召委選舉是不是有合作可能性，當然也在討論範圍中。我們尊重國民黨團內部的民主程序，也會依循民眾黨團內部的民主程序，若兩邊黨團針對特定政策、特定議案能有一同推動的共識，加速攸關民主、攸關台灣進步改革法案的推動，相信這是大家樂見的。



黃國昌指出，具體的見面時間還沒有正式敲定，若有確定，會循前2個會期的前例，向社會各界說明。