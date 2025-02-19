國民黨：李四川已否認挺盧秀燕選黨主席

國民黨發言人楊智伃在中常會後回應媒體提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月19日電（記者 張嘉文）針對昨天傳出台北市副市長李四川有意勸進台中市長盧秀燕角逐中國國民黨主席一事，國民黨發言人楊智伃今天表示，李四川已經受訪澄清並未表態支持任何人參選黨魁，現在整個台灣面臨大惡罷，也是藍營空前團結的時候，希望藍營的力量與焦點都放在這上面。



國民黨主席朱立倫，近期勤跑全台黨部新春團拜，也多次提及要反制民進黨的大罷免，被解讀這場罷免之戰將是國民黨主席改選前的“期末考”測驗。昨天有媒體報導，李四川私下勸進盧秀燕如果想登大位，就必須和朱爭奪黨權比較好選，但對此李四川受訪駁斥，說自己從未表態。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中並未對此回應，仍聚焦在批評民進黨和賴清德的事件上。



楊智伃則在中常會後轉述時針對媒體提問表示，李四川昨天受訪時，已提到並沒有表態支持任何人參選黨主席，也說他是尊重，對於任何人參選黨主席的承擔跟負責感到欽佩，也說朱立倫是他以前的長官，對朱要表達加油等語。



楊智伃強調，現在整個台灣面臨大惡罷，也是藍營空前團結的時候，希望藍營的力量與焦點都放在“立法院”一些“福國利民”的民生法案以及地方反惡罷的力量上。