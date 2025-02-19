民眾黨鎖定罷免北市綠雙姝　22日誓師拚了

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）綠營掀起全台大罷免，台灣民眾黨也吹響“護民主反威權，掃除綠衛兵”反罷免號角參戰。台灣民眾黨主席黃國昌19日表示，台北市的自主公民團體在22日將有第一波誓師活動，這些公民有邀請他參加，接下來也會有第二波、第三波的行動，才能讓所有報名的志工都完成集結培訓的課程。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘發動全台大罷免，中國國民黨也鎖定部分綠委罷免，黃國昌則號召公民參與罷免行動，有超過800名志工報名，黃國昌也點名台北市綠委吳思瑤、吳沛憶不適任，上周進行培訓營，在22日下午將有誓師行動，地點選擇在台北市萬華區，瞄準罷免吳沛憶意味濃厚。



至於會否在高雄市、屏東縣也掀起反罷免行動？黃國昌說，確實收到非常多南部的朋友詢問，但還是要尊重這些想站出來的公民的想法，現在先從台北市一步一步腳踏實地。



台灣民眾黨19日召開黨主席上任記者會，黃國昌公布的第一波黨內一級主管，幾乎都是前黨主席柯文哲任內任職的一級主管。



黃國昌表示，“護民主反威權，掃除綠衛兵”是由自主公民所凝聚起來的活動，他扮演的角色是讓憤怒的公民聚集、組織，在第一場志工大會結束前，他講完話就離開了，留下來志工朋友討論非常熱烈，他們決定在22日展開第一場戶外誓師活動，也有邀請他，他也樂於去分享經驗、交換心得。目前民眾黨都是居於第二線，幕後提供一些意見、協助，這些自主聚集的公民們接下來的行動，我們都尊重。



黃國昌指出，就他所了解的狀況，22日只是第一波志工聚集活動，還不是全部的志工，後面還有第二波、第三波的行動，才有辦法把之前響應的志工真的完成集結培訓的課程。



媒體問及，會否與中國國民黨有合作？黃國昌說，他可以理解這樣一個公民自主聚集的活動，會引來綠營想散播各種不實訊息進行政治操作，進而破局，他都能理解、預期，但不會隨著外面散步的訊息起舞，現階段我們扮演的角色是提供意見、分享經驗。