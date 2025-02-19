林伯豐：兩岸和緩　台灣才不會被美當籌碼

三三會理事長林伯豐。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月19日電（記者 楊騰凱）三三企業交流會理事長、台玻集團董事長林伯豐今日受訪時表示，台灣就算把“國防”預算提升到GDP的3%（目前約約2.45%），也還是比大陸少很多，這無濟於事。台灣應該實事求是，穩定兩岸政治關係，兩岸關係如果能和緩，台灣才不會被美國當成籌碼。



三三企業交流會今日舉行2月份例會，林伯豐於會前受訪。



面對美國總統特朗普對多國提高關稅，賴清德日前召開“國安會議”，並宣布將“國防”預算提升至GDP的3%。台灣2025年“國防”預算為4760億元，佔GDP約2.45%，若要達到3%，估計要再增加1000億元。



《路透社》日前也報導引述知情人士消息指出，台灣正考慮向美國採購70億至100億美元的軍事武器。



怎麼看台灣半導體先進製程可能轉移到美國？



林伯豐表示，台灣的電子產業，特別是晶片產業，包括玻璃纖維等等，都是因為台灣民間的努力加上過去政府政策的協助下開發、創新，所以是我們台灣人努力的功勞，沒有存在與美國技術的淵源，所以我們還是希望我們的技術能持續在台灣保留，並且持續創新。



林伯豐指出，美國有三億多人口，也是廣大的市場，美國現在在科技領域還是處於數一數二的領先地位，所以美國有其市場在，每一個上市公司或台資公司如果要到美國投資，應該評估自己的優勢在哪裡，才能到美國妥善發展。

