黃國昌確認8席“立委”任期二年　柯規黃隨

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌19日正式就任黨主席，前主席柯文哲制定的“2年條款”（不分區“立委”任任期二年）是否更動？黃國昌強調，這是柯文哲的承諾，也是黨的制度，除非有由下而上的黨內民主討論，否則他不會主動去做任何更動。



民眾黨現有8席不分區“立委”包括，黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷。8人將於2026年1月底卸任，由不分區“立委”提名名單的後8人遞補。



至於親綠的台灣民意基金會董事長游盈隆今天發文指出，1年前的民眾黨沒有“小藍”的問題，如何找回民眾黨自主性，是黃國昌的艱鉅任務。黃國昌說，近期他會向游盈隆請益，而過去1年，在民進黨刻意操作下，把民眾黨宣傳成是“小藍”，這一套大內宣認知作戰非常成功，但民眾黨在重要改革、重要人事權同意，向來的風格就是就事論事。



黃國昌也反問，過去一年所推動的“國會”改革法案、財政收支劃分法、吹哨者保護法，有哪一個不是民進黨曾承諾選民，卻跳票的？



台灣民眾黨19日召開黨主席上任記者會，黃國昌公布的第一波黨內一級主管，幾乎都是前黨主席柯文哲任內任職的一級主管。



黃國昌會後接受媒體訪問時，被問及未來如何擴展戰友合作？黃國昌先是表示，除了民眾黨和中國國民黨以外，還有其他在野黨嗎？他不是很清楚提問是指不限於在野黨嗎？記者補充說，除了民進黨外，像是時代力量、親民黨等在野黨。黃國昌說，任何願意站出來幫台灣人民實現進步改革法案的政黨，我們都不會排斥合作，但是如果政黨定位只是要當民進黨的側翼，就不知道要為了什麽事情而合作。