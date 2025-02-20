楊永明：各國軍事競賽在加速　回到叢林狀態

楊永明。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月20日電（記者 楊騰凱）前台灣“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明今日表示，美國總統特朗普2.0時代，全球貿易戰山雨欲來，特朗普對外喊話加稅喊很大，這不只是說說而已，千萬不能輕忽。當今各國軍事競賽都在加速，回到叢林狀態，大國間的誤判、意外都很可能會出現。



楊永明指出，現在台灣要求台積電要去美國設廠生產高階晶片，特朗普就是要“台積電變成美積電”，如何保護台積電是台灣很大的考驗。



由台灣重量級財經大老組成的三三企業交流會19日舉行2月份例會，請來楊永明以“特朗普2.0展開與亞洲政治經濟”為題進行演講。



楊永明為美國維吉尼亞大學國際法與國際組織博士，曾任國際關係學會秘書長、“行政院新聞局長”、台灣“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授、台灣大學政治系教授，研究專長包括國際法、國際組織、各國外交政策。



楊永明表示，特朗普對外政策重心包括“關稅戰、重軍事、大國外交、結束戰爭、遏制中國”，特朗普對外喊話喊很大，他這是在要價，還是真的會有所作為？事實上千萬不要輕忽特朗普後續的動作，回顧特朗普第一任期喊說要對中國課徵關稅，經過一段時間後，後來真的砍下去，而且刀刀見骨，未來中美競爭會更加激烈



楊永明指出，在特朗普2.0時代，國際經貿會很動盪，美國改走保護主義，反觀中國大陸卻呈現開放的自由貿易，特朗普不相信國際經濟組織，G7組織不會在特朗普的書桌上，此時中國與俄羅斯主導的金磚國家組織重要性會與日上升。至於軍事方面，雖然特朗普在談判結束俄烏戰爭，但各國軍事競賽都在加速，回到叢林狀態，大國間的誤判、意外都很可能會出現。



楊永明表示，如今特朗普才上任一個月，就已經超越第一任期的所作所為，特朗普第一任期的關稅政策主要針對中國的，但特朗普2.0的關稅矛頭是指向全球，特朗普最確定的一件事就是他的不確定性，全球貿易戰山雨欲來，這也會影響到全球經濟，國際秩序會快速轉變。