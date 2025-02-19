韓國瑜張善政出席三三會春酒　氣氛如大選

韓國瑜出席三三會春酒。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今晚出席三三會春酒，受到企業界人士熱烈歡迎，國民黨籍桃園市長張善政也受邀出席。韓、張曾是2020大選搭擋，此次兩人同台彷彿重回當初大選造勢晚宴。儘管那時未能勝選，但兩人如今各自擔任重要職務，貢獻社會。



由台灣重量級企業家成立的三三會今日舉行例會，邀請台灣大學政治系教授楊永明以“特朗普2.0展開與亞洲政治經濟”為題進行演講。晚間舉辦三三會春酒，與會者包括韓國瑜、張善政、基隆市長謝國樑、“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啓明。



韓國瑜抵達時，三三會理事長林伯豐親自下樓迎接，現場企業界人士也熱情鼓掌歡迎韓。由於韓國瑜與張善政難得同台，現場氣氛宛如時光倒轉，回到2020年造勢晚宴。



韓國瑜致詞時表示，三三會成立25年，台灣重要企業界人士很多都是三三會會員，三三會就是台灣經濟的縮影，三三會跺一個腳，台灣經濟就會地震。



韓國瑜指出，三三會有六大功能，第一，達成政府與社會的平台；第二，對政府適時適當地提出建言；第三，協助政府改善投資環境；第四，深化了台灣與國際貿易的合作交流；第五，協助台灣很多企業進行國際佈局，這點很功德無量；第六，致力推動兩岸經貿交流，而且創造非常好的成績。



韓國瑜表示，警察學校畢業的學生，一定會說沒有治安就沒有一切。三軍官校必要的會告訴大家，沒有“國防”就沒有一切。政治人物會說，沒有好的政治環境，就沒有一切。可是他內心很清楚，沒有經濟，將會沒有一切。金錢不是萬能，但沒有金錢將萬萬不能，經濟若落後，對一個“國家”影響深遠。



韓國瑜指出，自己期盼政府與企業可以向腳踏車的兩個輪胎，像鳥的兩個翅膀，一起為台灣打造更穩健的一條路。



韓國瑜表示，2025年一開年，整個世界就不太平靜，經濟、政治等，處處都透露出重大的挑戰，我們期盼企業界好朋友，在努力打拚的時候，可以不分黨派，看哪個政治人物順眼就去找他，如果都找不到，可以來找他，我們一定一起努力打拚，讓台灣經濟可以開創更好的紅盤。