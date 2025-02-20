鄭正鈐語中評：下半年台灣政局混亂已可預期

中國國民黨籍“立委”鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月20日電（記者 盧誠輝）綠營團體無差別的對國民黨區域“立委”發動罷免，已有35席泛藍“立委”完成第一階段連署，送進“中選會”。也被提出罷免的中國國民黨籍“立委”鄭正鈐接受中評社訪問表示，目前已送進“中選會”的罷免案應該多數都會通過，第二階段連署應該也會輕易成案，所以接下來半年台灣政局的混亂是已經可以預期的。



“立法院”去年12月26日在藍白聯手下三讀通過《選罷法》修正案，大幅提高罷免門檻，新法18日才公布實施，已送進“中選會”的仍沿用舊法，提議人與連署人都不必提供身分證影本。



鄭正鈐指出，以這次選罷法覆議的時候，他在“立法院”看到“中選會”的態度，擺明就是完全不想跟進修正之後更合理一點的罷免制度。“中選會”現在的態度就是只要罷免連署出來，也不管是不是虛假連署，都不會想要去糾正，所以他認為各選區的第一和第二階段罷免連署多數應該都會輕易通過成案。



他舉例，新竹市第一階段想要罷免他的連署書都還沒送交給“中選會”時，民進黨“立院”黨團總召柯建銘就表示綠營已經連署了超過7萬份，難道這些連署書裡都沒有重復或一人多簽的狀況發生嗎？“中選會”目前擺出來的態度就是打算兩隻眼睛都閉起來，所以接下來半年台灣政局的混亂是已經可以預期的。

