中評關注：挺不挺大罷免　民進黨內兩派拉鋸

柯建銘受訪時，黨團幹部站在兩旁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月20日電（記者 黃筱筠）到底賴清德最後會不會站到第一線力挺大罷免？依照民進黨“立法院”黨團總召柯建銘說法，賴清德是黨內“最大尾”，最後不出來怎麼可以？但英系中常委、“立委”王世堅則批柯建銘不用對賴清德說三道四。黨內挺大罷免與不挺大罷免，兩派意見不合已經檯面化。



王世堅昨天在中常會對柯建銘話說的明白，雖然是指柯建銘名字罵，但其實意有所指。王世堅提到，美國總統特朗普上台之後，台灣要面臨更多的處境，賴清德應該要做出判斷，全體台灣民眾團結都來不及了，大家應該平靜，有智慧面對未來變局。



王世堅的擔憂是台灣民眾普遍的憂慮，尤其，目前特朗普與俄羅斯總統普京會談，還指俄烏戰爭是烏克蘭發起等言論，這讓台灣人看在眼裡難道不擔心，未來台灣同樣要面對類似烏克蘭的處境嗎？但台灣目前卻在大搞罷免，柯建銘還要賴清德站上第一線，壓軸出場力挺大罷免，看在一般台灣民眾心裡，想必百感交集。



黨內並非都是類似柯建銘支持大罷免，黨內其實也有不認同大罷免，希望傾向“精準罷免”。黨內有中常委透露，擔憂一旦開始大罷免，等於未來選完一年，選輸的一方就要大罷免，那民主制度怎麼維持。



這名中常委透露，這不是為了哪一黨，是為了制度，民進黨能保證持續執政嗎？若未來民進黨在“國會”席次多數，當選一年之後也被其他政黨提出大罷免，就算最後不過，但第一階段門檻很低，未來如果也被第一階段大罷免，就是要“洗臉民進黨”，反對大罷免是為了維持民主制度，但既然黨內認為大罷免是有更高戰略，黨公職也不能多說什麼。

