中評關注：黃國昌黨魁起手式　尊柯合藍戰綠

黃國昌正式接任民眾黨主席後，在柯語錄面前拍照。（中評社 資料照） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌19日走馬上任，對內“尊柯”，對外則是以“合藍”、“戰綠”佈局。前黨主席柯文哲過去常說“仇恨是政治動員最便宜有效的工具”，成為黃國昌擘劃民眾黨2026生存保衛戰的一張牌，但能否防得住綠營鋪天蓋地的見縫插針，有待觀察。



黃國昌19日正式接掌民眾黨，以“尊柯”來穩住民眾黨現有的4.5萬名總黨員（包括未繳黨費失聯、停權者）。他召開上任記者會，身上別著代表柯文哲的“KP”徽章、確認不會主動更改柯文哲制定的不分區“立委”“2年條款”，柯規黃隨、公布民眾黨內一級主管名單，幾乎都是柯文哲用的人馬、在柯語錄“心存善念，盡力而為”拍照，尊柯是黃國昌避免民眾黨分裂的第一手佈局。



穩住民眾黨內部，對外也得拓展生存空間，否則只會內部消耗，黃國昌的第二手佈局則是與藍營合作。眾所皆知民眾黨現在最大的政治能量、網路聲量來源都在“立法院”，而黃國昌在經過2個會期後，也知道只要有“藍白合”，媒體聲量才不會少，為了避免小黨被邊緣化，因此未來在“立法院”各委員會召委選舉，與推動優先法案上，勢必會是藍白合作。



但在藍白合的過程中，親綠的台灣民意基金會董事長游盈隆已點出“小藍”標籤已成為民眾黨的隱憂，如何凸顯民眾黨的主體性，也衹有與藍營合作才能達成，從“國會”改革法案、財政收支劃分法到吹哨者保護法，都是民眾黨向外界彰顯不會背棄對選民的承諾，黃國昌要做的是將“誠信”這塊標籤貼上，展現民眾黨與藍綠不同之處。



黃國昌的第三手佈局是對綠全面開戰，畢竟柯文哲長期可能遭羈押禁見，綠白之間已有不共戴天之仇。在民進黨操作全台大罷免的環境下，黃國昌也依樣畫葫蘆，鼓勵公民團體對綠委提起罷免之戰，22日下午即將就有第一場公民團體實體誓師活動，鎖定綠委吳沛憶意味濃厚。而這800名“掃除綠委兵”志工掀起的風浪，除了能防止目前仍支持民眾黨的支持者，未來在台北市長選舉回流民進黨外，也會是民眾黨在台北市拚更多市議員席次的風向球。



黃國昌操盤的尊柯、合藍、戰綠策略，也面臨綠營見縫插針的挑戰，台北地檢署因案沒收柯文哲的手機，卻有週刊報導與案情無關的簡訊內容，如黃珊珊向柯文哲抱怨黃國昌、柯文哲在大選期間不滿意副手吳欣盈等，這類民眾黨已經罵了半年的“黨檢媒一體”政治偵防與追殺，卻仍無有效遏止之法，未來恐有民眾黨內不合分裂之虞，考驗著黃國昌後續如何帶領民眾黨。