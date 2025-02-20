中評關注：盧秀燕面臨兩關卡　對黨魁難表態

國民黨台中市長盧秀燕。（中評社資料照） 中評社台北2月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席今年下半年改選，預計將在9、10月登場，隨著時間愈來愈近，黨主席朱立倫爭取連任的態勢底定，國民黨內目前評估最有機會挑戰的台中市長盧秀燕動向仍未明，綜觀情勢，擺在盧面前似乎有兩個關卡，讓她很難表態。



第一個關卡就是國民黨全黨上下，正面臨綠營結合民間團體發動的藍委大罷免而焦頭爛額，此狀況對朱立倫來說是有利有弊，利的是現在的藍營焦點全在如何反制大罷免，以及發動罷免綠委上，距離黨主席選舉僅剩半年，這都會對在主席選舉上可能有想法的人，譬如盧秀燕等等，會產生一定程度的制約，難在此階段跳出來宣布要挑戰黨魁，這對尋求連任的朱當然有利。



對朱立倫弊的部分則是，其主席命運是和大罷免結果綁在一起，如果有任何一席藍委慘遭罷免，要朱下台的聲浪肯定不小，這也是目前朱要求全黨力拚反惡罷的原因之一。



只是這樣的一來一往之間，假使盧秀燕真有意挑戰黨魁，這段時間各地風風火火的大罷免完全搶走台灣政壇的焦點，國民黨正需要團結，也強調團結的當下，等於讓盧很難找到好時機去宣布挑戰朱立倫的連任，被綠營見縫插針，影響了大罷免結果，反而更傷了盧的聲望。



第二關卡則是市政的不確定性因素太多。以日前發生的台中新光三越氣爆為例，即便至目前盧秀燕市府在事故發生後的處理得當，沒引來太多輿論和綠營的攻擊，但類似這種天災人禍的事故何時會發生，沒人知道，這是否會成為盧秀燕考慮挑戰黨魁時的卡關點，就值得關注。