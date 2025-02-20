楊永明：特朗普只看這兩年　中國看整個世紀

前台灣國安會副秘書長、台灣大學政治系教授楊永明。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月20日電（記者 楊騰凱）前台灣“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明表示，美國總統特朗普是“大交易者”，而且要趕在2026期中選舉前拿出成績，若他不願以戰爭處理中美問題，勢必會降低戰爭因子，並以此為籌碼交易，台海情勢非常微妙且複雜，台灣必須謹慎，謹慎，再謹慎。



楊永明為美國維吉尼亞大學國際法與國際組織博士，曾任國際關係學會秘書長、“行政院新聞局長”、台灣“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授、台灣大學政治系教授，研究專長包括國際法、國際組織、各國外交政策。



由台灣重量級企業大老組成的三三企業交流會19日舉行2月份例會，請來楊永明以“特朗普2.0展開與亞洲政治經濟”為題進行演講。



楊永明表示，特朗普只有四年任期，他的做法絕對會和上個任期不一樣，特朗普上任期只針對中國，第二任則是針對全球，而且特朗普按照美國制度不能再選下一任總統，所以他也不會在乎是誰接他的班。在美國選舉方面，2026年會有期中選舉，所以特朗普一定要趕在這兩年內有所成就，實際上的時間非常短。



楊永明指出，特朗普目前正在試著結束俄烏戰爭，結束這場戰爭的大戰略是要拿到美國利益，改善美俄關係，讓現在不均等的美俄中三角形成為一個等邊的三角形，這是美國在安全層面的大戰略，所以美國當前正面臨到關鍵時刻。



楊永明表示，下一屆美國總統大選的情勢還很難講，民主黨仍有回歸白宮的可能，甚至在美國期中選舉當中，民主黨也可能形成眾議院的多數，一切都很難講。所以特朗普只有這兩年時間，他會盡快把一切議程往前推，包括經濟及關稅議題等等，可是事情處理得太急太快，難免會有反彈，有些國家也準備就關稅進行反制，因為特朗普的處境大家其實都很清楚。



楊永明指出，中國在這個時候的表現比較偏向穩紮穩打，一方面處理自己內部的經濟，加強高科技業以及製造業，以及一帶一路對全球南方的經營，當前特朗普的美國以及中國大陸面對的方向不一樣，特朗普的美國只看這兩年，但中國大陸看的是這整個世紀。