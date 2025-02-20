游盈隆：大罷免只是南柯一夢該醒了

綠委王世堅。（中評社 資料照) 中評社台北2月20日電／第11屆“立法委員”就職剛滿一年，全台罷免已遍地開花，民進黨籍“立委”王世堅不滿民進黨“立法院”黨團總召柯建銘暗示賴清德會“壓軸出場”，昨日出席中常會受訪時表示，希望柯總召勿說三道四，不要代表賴清德說什麼。針對柯王互嗆，台灣民意基金會董事長游盈隆19日表示，王世堅有其核心價值，而他認為，大罷免只是南柯一夢，“該醒了。”



柯建銘年前揚言要罷免中國國民所有區域“立委”，但對於先前傳出與賴清德“不同調”，他近日接受媒體訪問時表示，拋出大罷免前有和賴清德溝通，且最大咖的出場一定是在壓軸，但府方發言人卻表示，未曾討論過“出場”一事。王世堅則喊話，柯建銘不應提到賴清德，“總統府”有發言人，“犯不著說三道四”。



然而這一番話再度引發柯建銘不滿，連連反問王世堅哪一黨的？站在什麼立場？還要王世堅自己檢討一下。



對此，游盈隆19日在臉書發文表示，王世堅是個有核心價值的民進黨政治人物，也是下一屆最有希望擊敗現任台北市長蔣萬安的人選，王世堅不同意柯建銘搞大罷免扯上賴清德，“我覺得他是對的。”



根據“中選會”統計，2月3日至2月19日，共收到64件罷免案。扣除重復的2案，共計有52名“立委”遭提議罷免，包括34名國民黨“立委”、1名無黨籍泛藍“立委”、17名民進黨“立委”；另外市議員罷免共9案、縣市長罷免共1案。