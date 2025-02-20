綠民團罷免藍委陳玉珍差73份　宣布失敗

公民團體珍礙金門19日聲明表示罷免陳玉珍未能通過第一階段。（照:珍礙金門提供） 中評社台北2月20日電／罷免中國國民黨籍“立委”陳玉珍的團體“珍礙金門”，19日力拼送件，但在“中選會”下班前，距離第一階段門檻還差73份，因此選擇不送件，罷免團體遺憾宣布罷免失敗。對此，珍礙金門發表聲明表示，未送件是因為不想給陳玉珍一張免死金牌，而後珍礙金門將退出戰場，交由其他公民團體繼續努力，希望陳玉珍往後謹言慎行。



根據“中選會”統計，2月3日至2月19日，共收到64件罷免案。扣除重復的2案，共計有52名“立委”遭提議罷免，包括34名國民黨“立委”、1名無黨籍泛藍“立委”、17名民進黨“立委”；另外市議員罷免共9案、縣市長罷免共1案。



公職人員選舉罷免法修正條文20日起生效，自今日起，送件者將適用新法規定。罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。“中選會”已配合修正相關辦法及提議人、連署人名冊格式等，將同步施行。



珍礙金門昨天發表聲明指出，其所收到的連署書即使不排除明顯不合格的件數，也無法在《選罷法》加嚴前達到第一階段送件門檻，往後將交由其他有決心、有勇氣的人接手繼續推動下去。而他們收到的連署書將全數銷毀，銷毀過程並將錄影存證。



珍礙金門表示，連署書中包括直到最後一刻才送達，卻因字跡顫抖而難以符合標準的連署書，但因時間緊迫無法修改，不過他們認為不需要剔除掉這些鄉親的一份心意，只能說真的就差那麼一點。



珍礙金門說，經他們再三審慎評估，如果硬送件，極有可能因合格件數未達門檻或錯誤率過高而遭到駁回，而駁回的結果將會直接保送陳玉珍委員一張免死金牌，因為一旦送案成立卻補件失敗，陳玉珍本屆任期內將無法再提出罷免。



珍礙金門指出，這次有很多長年受到環境壓力、懼怕地方勢力而不敢發聲的金門鄉親願意把有個人資料的連署書，用各種方式交到他們手中。以金門選區的選民背景來看，那幾乎都是來自深藍家庭的罷免連署書，希望陳玉珍委員在經歷他們所發起的第一次罷免行動之後，能夠重新檢視自己的一言一行、深刻反省，雖然他們沒有辦法在第一階段成功送件，但這些鄉親們也切切實實地代表的部分金門人的聲音，無法成功提案是礙於地方環境與時間壓力的因素，並不是因為鄉親人都一致認同陳玉珍是適任的“立委”。



珍礙金門說，他們不會放棄對陳玉珍的監督與鞭策，希望陳玉珍節制言行，勿再將全體金門居民都打包成她的附屬品，金門人沒有授權她“親中舔共”，也期盼大家往後再提到金門的時候會記得有一批人曾經勇敢的站出來抵抗陳玉珍的惡勢力。